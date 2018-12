Dna-match verrast Adil A. in hoger beroep Staatsliedenbuurt

Adil A. is vanmiddag geconfronteerd met een nieuwe dna-match waarvan hij het bestaan nog niet kende.

De verdachte zit al een levenslange celstraf uit voor de moord op twee jonge Amsterdammers in de Staatsliedenbuurt, eind 2012. Ook werd er toen geschoten op agenten.

In hoger beroep krijgt hij deze week nog een laatste kans om zijn onschuld te bewijzen. Vanochtend verraste Adil A. zelf nog alle aanwezigen met een nieuwe verklaring, maar na de lunchpauze stond juist A. voor een verrassing. Het gerechtshof confronteerde Adil A. met een nieuwe dna-vondst.

Colt-pistool

Een belangrijk bewijsstuk tegen de verdachte is een Colt-pistool dat in dezelfde sloot werd gevonden als de drie wapens die gebruikt werden bij de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt. Op dat pistool is het dna van Adil A. aangetroffen. Dat ontkende de verdachte ook niet.

Zijn verhaal is dat het Colt-pistool toevallig op dezelfde plek in het water is gegooid, omdat de sloot een populaire dumpplek zou zijn. Hij zou het wapen slechts één keer per ongeluk hebben afgevuurd toen hij seks had met een vriendin. Zij raakte daarbij gewond. Daarna zou Adil A. het wapen hebben laten dumpen in de sloot.

Anouar B.

Maar nu blijkt dat op één van de kogels in de Colt vermoedelijk het dna van Anouar B. is gevonden, de andere verdachte die tot levenslang is veroordeeld voor het plegen van de dubbele liquidatie in de Staatsliedenbuurt. Dat past meer in de visie van het Openbaar Ministerie, waarin het wapen door Adil A. meegenomen werd naar de Staatsliedenbuurt en daarna is gedumpt.

‘Ik sta versteld’, reageerde Adil A. vanmiddag. Hij had dit stukje in het dossier gemist. Ook zijn advocaat, Benedicte Ficq, was niet op de hoogte. ‘Ik kan het totaal niet plaatsen’, reageerde de verdachte. ‘Het is ook nieuw wat u nu zegt.’