Alcoholverbod op Wallen beter gehandhaafd: horeca mag klanten niet meer dronken voeren

Het alcoholverbod op de Wallen gaat nu echt gehandhaafd worden, horeca mag uitgaanspubliek niet meer dronken voeren en in de avond géén rondleidingen meer. Een greep uit de maatregelen waarmee burgemeester Halsema de ergste overlast in het Wallengebied te lijf wil gaan.

Bij de Koffieschenkerij op het Oudekerksplein maakt Halsema vanavond de maatregelen wereldkundig waarmee zij in 2019 de Wallen weer leefbaar wil maken voor bewoners. Gemeentelijk ombudsman Arre Zuurmond noemde het gebied eerder een 'urban lawless jungle', woorden waar Halsema zich niet in kon vinden, maar dat er wel iets gaat gebeuren om het tij te keren is duidelijk.

Boete: 95 euro

Meest in het oog springend zal de campagne zijn waarmee voor iedereen helder moet zijn dat er op straat geen alcohol genuttigd mag worden. Met spandoeken, posters en via social media zullen bezoekers erop gewezen worden dat zij in de openbare ruimte niet met geopende blikjes of flesjes bier mogen rondlopen, op straffe van een boete van 95 euro. De politie bekeurde volgens de gemeente jaarlijks al 2700 mensen voor 'alcohol-gerelateerde problemen'. De komende tijd zal er nu gericht gehandhaafd worden op gebruik op straat. Een interessante testcase dient zich deze week gelijk al aan met de Champions Leaguewedstrijd van Ajax aanstaande woensdag tegen Bayern München.

Lees ook: Ombudsman woont tijdelijk op Wallen: 'Geschreeuw, getoeter en permanente stroom aan voorbijgangers

Niet meer doorschenken

Ook de kroegen, bars en discotheken zullen worden aangesproken op hun aandeel. Zij mogen nu al niet doorschenken aan klanten die te diep in het glaasje hebben gekeken. Met een voorlichtingscampagne zal het barpersoneel daar nog eens van doordrongen worden. Ook hierop volgt in de loop van 2019 handhaving. In de brief van de burgemeester aan de gemeenteraad wordt dreigend gesproken dat bij één enkele overtreding de drankvergunning gelijk voor een week kan worden ingetrokken.

Lees ook: Spandoek op Wallen: 'Geen alcohol in de publieke ruimte'

Alcoholvrije zaken eerder dicht

Snackbareigenaren op de Wallen zullen hun wenkbrauwen ophalen over de volgende maatregel. 'Alcoholvrije zaken' zullen in het weekend eerder dicht moeten, om vier uur in plaats van zes uur 's morgens nu. Halsema wil voorkomen dat 'bezoekers in de nachtelijke uren lang doelloos rond blijven lopen in het Wallengebied'.

Rondleidingen alleen overdag

En de 'guided tours' voor groepen toeristen zullen vanaf 1 april alleen nog overdag mogen plaatsvinden. De regels voor de excursies waren al aangehaald als het gaat om de grote van de groep (maximaal twintig), geluidssterkte en gedrag (respectvol naar sekswerkers toe).

Lees ook: Nieuwe rondleidingregels De Wallen: vijf boetes in drie maanden tijd

Meer handhaving

Genoeg werk voor politie en handhavers dus. Hoewel de BOA's voorlopig hebben aangegeven met oud en nieuw niet de straat op te willen, zal hun aanvankelijk tijdelijke extra inzet (47 fte's) structureel worden toegevoegd aan de capaciteit van de binnenstad.

Lees ook: BOA's willen wapenstok en pepperspray: 'Wij komen dagelijks in de frontlinie'

De 'greenpee'

De extra inzet nu om de Wallen schoon te houden is op de langere termijn te duur, en dus zal dat op piekmomenten 'slimmer' moeten worden aangepakt. Plannen daartoe worden nog uitgewerkt. Kleine pleister op de wonde, de 'greenpee' ('s nachts een toilet, overdag een bloembak) waarmee nu al op het Rembrandtplein wordt geëxperimenteerd om wildplassen te voorkomen, zal straks ook op de Wallen zichtbaar zijn.

Andere maatregelen om de overlast op het water te beperken - 's nachts geen bootjes meer op de grachten en maximaal twaalf passagiers per vaartuig - werden eerder al door verkeerswethouder Dijksma aangekondigd.