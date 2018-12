Tweede verdachte poging liquidatie spyshop Westpoort nog spoorloos

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt twee mannen ervan betrokken te zijn geweest bij de mislukte liquidatie op 28 augustus bij een spyshop in Westpoort. De 54-jarige Marcel S. zit al een aantal maanden vast, maar van de tweede verdachte ontbreekt nog ieder spoor.

Dit bleek vanmiddag tijdens een niet-inhoudelijke zitting over S. De verdachten hadden het eigenlijk gemunt op de bedrijfsleider van de spyshop, maar mishandelden één van de medewerkers met de loop van een AK-47.



Het OM vermoedt dat de verdachten van plan waren te schieten, maar dat het wapen het liet afweten. Het slachtoffer raakte in coma en is nog steeds bezig met een moeizaam herstel.



In eerste instantie werden er drie personen aangehouden, maar twee hiervan kwamen weer vrij. In de woning van S. werd het wapen aangetroffen, met hierop bloedsporen van het slachtoffer. S. zwijgt nog over het motief van de liquidatiepoging.