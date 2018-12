Brand op rondvaartboot Stationsplein

Op een rondvaartboot die aangemeerd lag naast het Centraal Station is vanavond brand ontstaan.

Inmiddels is de brand geblust. De brandweer meldt dat de vlammen ontstonden in een accupakket van de boot.



Toen de brand uitbrak waren er enkele mensen aanwezig op de boot, maar die konden allemaal veilig geëvacueerd worden.

In het accupakket van een rondvaartboot gelegen aan het #Stationsplein in Amsterdam-Centrum is brand ontstaan. Brand is inmiddels uit, er zijn geen mensen gewond geraakt.