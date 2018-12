Drie auto's betrokken bij kop-staartbotsing Westerdoksdijk

Bij een aanrijding met drie auto's aan de Westerdoksdijk zijn vanmiddag twee mensen lichtgewond geraakt.

De gewonden werden ter plekke behandeld door ambulancepersoneel en hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Bus 48 rijdt inmiddels weer de eigen route. Wel moet er nog rekening gehouden worden met vertraging. Eerder reed de bus om in beide richtingen en stopte niet bij de haltes Westerdoksdijk en Barentszplein. Het GVB liet reizigers weten dat ze rekening moesten houden met extra reistijd.

Wat precies de oorzaak is van het ongeval is niet bekend.

Update bus 48: rijdt nog om in beide richtingen. Details: https://t.co/yHbpKN5wx1 .

Bus 48 rijdt om. Oorzaak: aanrijding in de Westerdoksdijk. Houd rekening met extra reistijd tot 10 minuten.

De route is aangepast via Droogbak - Haarlemmer Houttuinen - Tussen de Bogen - Houtmankade v.v.