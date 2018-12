Bewoners zien weinig nut in spandoeken Wallen: 'Ze drinken toch wel door'

Bewoners van de Wallen zijn weinig enthousiast over de spandoeken die de gemeente vanochtend heeft opgehangen om bezoekers bewust te maken van het alcoholverbod op straat. Zij vrezen dat bezoekers zich weinig van de waarschuwingen zullen aantrekken.

De gemeente heeft de spandoeken opgehangen om het handhaven van het alcoholverbod makkelijker te maken. Nu kan er namelijk gewezen worden naar de spandoeken, waar duidelijk op staat dat drinken op straat wordt bestraft met een boete van vijfennegentig euro. Dit omdat veel bezoekers niet weten dat er niet gedronken mag worden in de publieke ruimte.



Volgens de buurt is het drinken op straat inderdaad een groot probleem, maar bewoners denken dat deze duidelijk zichtbare waarschuwingen mensen er niet van weerhouden buiten een biertje open te trekken. 'Ze doen het toch wel. Ze halen ze bij de supermarkt en gaan er weer makkelijk mee de straat op', zegt één van hen.



Een buurtgenoot benadrukt het belang van meer handhavers tijdens de nachtelijke uren. 'Als de boodschap er hangt, maar de handhaving niet aanwezig is dan heeft de boodschap weinig waarde.'



Heel lelijk

Bovendien vinden de bewoners de spandoeken het aanzien van het historische gebied flink verpesten. 'Ik vind het heel lelijk', vertelt één van hen. Ook een ander vind het 'zonde' en hoopt dat de gemeente de spandoeken binnenkort vervangt met bloemetjes.



Helaas voor deze bewoners heeft de gemeente al laten weten dat de spandoeken nog wel even blijven hangen. 'Dit is niet iets dat in een dag opgelost zal zijn. De campagne zal stelselmatig worden gevoerd.'