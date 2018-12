Meerderheid Tweede Kamer voor helmplicht snorfietsen

De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de helmplicht voor snorfietsen wordt ingevoerd. Dit bleek vandaag tijdens een debat over de verkeersveiligheid. Aanleiding was een brandbrief van 130 artsen, die de gevaren van blootshoofds scooterrijden willen benadrukken.

Nederland is het enige land waar geen helmplicht geldt voor snorscooters, die maximaal 25 kilometer per uur mogen. Opmerkelijk, vinden de artsen, aangezien bestuurders van snorscooters relatief vaak overlijden bij verkeersongevallen. Bovendien lopen zij vaak ernstig schedelletsel op.



Het initiatief kwam van een neuroloog, spoedarts en internist van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), maar bestaat inmiddels uit 130 artsen van verschillende ziekenhuizen. Het is een reactie op de aangekondigde plannen van de overheid om met nieuwe maatregelen te komen om de verkeersveiligheid te vergroten. De afgelopen jaren is het aantal verkeersdoden namelijk gestegen. Donderdag debatteert de kamer verder over de verkeersveiligheid.



In Amsterdam is een mogelijke helmplicht al langer punt van discussie. Momenteel wordt in de gemeenteraad besproken of snorfietsers vanaf begin 2019 een helm op moeten. Ook mogen de scooters waarschijnlijk op meerdere plekken alleen nog op de rijbaan, in plaats van het fietspad. Een woordvoerder van wethouder Dijksma heeft laten weten dat er aan het einde van de maand een definitief besluit zal komen.