Beelden: Man gooit op scherp staande granaat tegen hotel

De politie geeft beelden vrij van de man die in oktober een granaat gooide tegen het Parkview in Oud-Zuid.

De beelden die genomen zijn in de nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober, zijn vanavond vrijgegeven in Opsporing Verzocht.

Scooters

Rond twee uur in de nacht arriveren er twee scooters in de buurt van het hotel. De eerste scooter stopt bij de Van Eeghenlaan en de ander op de Jacob Obrechtstraat. De man op de Jacob Obrechtstraat zet zijn scooter neer en loopt naar de Van Eeghenlaan. Daar praten ze even met elkaar. Dan vertrekken ze samen op de scooter die geparkeerd staat op de Jacob Obrechtstraat.



Andere kleding

Eén van de twee mannen heeft een gewatteerde jas aan als ze samen op de scooter zitten. Twintig minuten later komt hij alleen terug en draagt hij andere kleding. Hij draagt een regenpak en heeft een pet op. Hij loopt naar zijn scooter en probeert die te starten, dat duurt even, uiteindelijk lukt het. De politiewoordvoerder zegt dat het erop lijkt dat de scooter op een abnormale manier wordt gestart, wellicht is de scooter gestolen.



Geen ontploffing

Dan rijdt hij naar hotel Parkview, nog geen 150 meter van de plek waar zijn scooter geparkeerd stond. Daar parkeert hij zijn voertuig opnieuw, maar doet de motor niet uit. De neus van zijn scooter zet hij in de vluchtrichting. Dan pakt hij de granaat uit zijn jaszak, trekt de pin eruit en gooit het naar het hotel. Dan gaat hij er vandoor, hij vlucht in de richting de Cornelis Schuytstraat. Ondanks dat de pin uit het explosief is getrokken, ontploft de granaat niet.



Reconstructie

Van de nachtdienst die de portier had is een reconstructie gemaakt door het programma. De nachtportier ligt te slapen op het moment dat de granaat gegooid wordt en schrikt wakker. Als hij dan naar buiten loopt, pakt hij de granaat op en kijkt er naar. Even later belt hij de politie en die schakelt de EOD in.



'Levensgevaarlijk'

De politiewoordvoerder zegt dat de portier groot geluk heeft gehad. 'De pin was eruit getrokken en aan de sprint van de dader, zie je ook dat hij verwacht dat het explosief zou ontploffen.' De handgranaat zou defect geweest zijn en is daarom niet afgegaan.



Signalementen

In de zaak zijn twee verdachten. De eerste verdachte is de man die met de granaatgooier wegrijdt op de scooter. Hij is een lichtgetinte man met donker haar, hij droeg zijn petje achterstevoren en had een lichtkleurige jas aan met capuchon. Hij droeg een joggingbroek en lichte gympen.

De tweede verdachte is de man die de granaat gooide. Hij heeft een vadsig postuur en is ongeveer 1,75 m lang. Hij heeft een lichtgetinte huidskleur, een kortgeschoren zwarte baard en droeg verschillende kleding. Eerst had hij de gewatteerde jas aan, daarna de regenjas met het petje.



In Bureau 020 is er ook aandacht voor deze zaak.