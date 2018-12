Halsema optimistisch over maatregelen Wallen

Burgemeester Halsema neemt maatregelen om overlast in het Wallengebied tegen te gaan. Eén van de belangrijkste besluiten is het stricter handhaven van het alcoholverbod. Wie op straat drinkt, riskeert een boete van vijfennegentig euro.

De meeste mensen weten niet dat er al jaren een alcoholverbod geldt in het Wallengebied. 'Handhavers hebben een hele lastige opdracht. Zij moeten dronken mensen vertellen wat er wel en niet mag, terwijl je nergens ziet wat er wel en niet mag.' Door de nieuwe maatregelen van burgemeester Halsema zou deze verwarrende situatie opgehelderd moeten worden.

Om de aanscherping van regels door het hele Wallengebied kenbaar te maken hangen er spandoeken. Hierop staat dat er niet gedronken mag worden. Ook de hoogte van de boete wordt erbij vermeld. Voortaan is dus duidelijk dat er op straat niet gedronken mag worden. Toeristen die toch in overtreding zijn moeten de boete van vijfennegentig euro ter plekke pinnen bij de handhaver.

Dinsdagmiddag presenteerde burgemeester Halsema de maatregelen aan bewoners en ondernemers van de buurt. Het alcoholverbod wordt actief gehandhaafd, in de avond mogen er geen rondleidingen meer gegeven worden en de horeca moet weigeren alcohol te verkopen aan dronken mensen.

'We hopen dat het minder geweld gaat opleveren', zegt de burgemeester. 'Je ziet namelijk dat het niet mag, dus je hoeft er geen discussie meer over te hebben.' Daarnaast zijn er gesprekken met de politie om agenten sneller ter plaatse te krijgen als mensen zich toch misdragen tegen handhavers.

Niet iedereen is blij. Dat groepsrondleidingen 's avonds niet meer gehouden kunnen worden is tegen het zere been van touroperator Tours & Tickets. Sergio Segers van de reisorganisator zegt begrip te hebben voor de maatregelen, maar ontevreden te zijn met het verbod voor avondrondleidingen. Burgemeester Halsema is het oneens met Tours & Tickets. Volgens de burgemeester zijn ook deze maatregelen nodig, 'om ervoor te zorgen dat er, met name in nauwe stegen, geen groepen meer zijn die samen naar de sekswerkers staan te kijken.'