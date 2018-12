Ajax verloor thuis nog nooit van Bayern in Champions League

In de Johan Cruijff Arena speelt Ajax vanavond het laatste duel in de groepsfase van de Champions League. En, wie had dat vooraf gedacht, de wedstrijd is voor de statistieken. De Amsterdammers, zijn net als tegenstander Bayern München, al geplaatst voor de volgende ronde. Mocht Ajax winnen dan eindigt de ploeg zelfs als eerste, en statistisch gezien is een zege helemaal niet ondenkbaar.

Voor het Ajax gemak vergeten we het afscheidsduel van Johan Cruijff in 1978 in het Olympisch (0-8) maar even. In de Champions League en eerder de Europa Cup 1 verloor Ajax thuis nog nooit van Bayern. En mocht de ploeg van Erik ten Hag vanavond weten te winnen dan is Ajax onderling historisch gezien de beste. Tot nu toe zijn er negen wedstrijden gespeeld: drie gewonnen, drie gelijk en dus drie verloren. Doelsaldo: 16 voor Ajax, 17 voor de Duitsers.

Frank Rijkaard

In het Amsterdamse succesjaar 1972-1973 speelde Ajax München met 4-0 (twee keer Haan, Gerrie Mühren en Cruijff scoorden) van de mat, uit was een kleine nederlaag (1-2) voldoende voor een plek in de halve finale. Eind 1980 waren de rollen omgedraaid, Ajax verloor de eerste uitwedstrijd dik (5-1) en won twee weken later thuis met 2-1; Martin Wiggemansen en de toen net 18-jarige Frank Rijkaard scoorden.

Met diezelfde Rijkaard, maar wel 15 jaar later stonden de clubs weer tegenover elkaar. En dat was er wel eentje: de halve finale van de Champions League. Op 5 april 1995 bleef het sterrenteam van Louis van Gaal op 0-0 steken in München, maar twee weken later was de legendarische wedstrijd in het Olympisch Stadion die geen enkele Ajax-fan geboren voor pakweg 1985 meer zal vergeten: 5-2 en een plek in de finale. Het afstandsschot van Finidi George met buitenkant rechts was een beauty. 'Tsjongejonge wat een goal zeg, wat een schoonheid, weer zo'n typische Ajax-goal, met een sierlijke boog slaat die bal als een granaat in de kruising', omschreef tv-commentator Evert ten Napel het doelpunt destijds.

Hattrick Makaay

In 2004-2005 zaten de ploegen ook in dezelfde poule. Uit was het waardeloos: 4-0 met een hattrick van Roy Makaay. Thuis werd het 2-2, Tomás Galásek en Nicolae Mitea maakten de doelpunten. Kortom: thuis nog nooit verloren van Bayern. En met iets meer mazzel had Ajax in oktober uit ook gewonnen. Het werd 1-1, maar Bayern werd na een wat stroef begin, compleet van de mat gespeeld door de Amsterdammers.

Historie Ajax-Bayern München:

2018-2019: thuis ?-?, uit 1-1 (poule)

2004-2005: thuis 2-2, uit 0-4 (poule)

1994-1995: thuis 5-2, uit 0-0 (halve finale)

1980-1981: thuis 2-1, uit 1-5 (achtste finale)

1972-1973: thuis 4-0, uit 1-2 (kwartfinale)

De aftrap van Ajax-Bayern München is om 21.00 uur, de wedstrijd is uitverkocht.

