Gele hesjes zaterdag weer op de Dam: 'Probeer allen te komen'

Aanstaande zaterdag moet er opnieuw een protest van de zogenoemde 'gele hesjes' plaatsvinden op de Dam. Afgelopen weekend gebeurde dat al.

Op Youtube en op Facebook gaat een oproep rond om rond het middaguur te verzamelen bij het Centraal Station. 'Gewoon lekker verspreid iedereen zonder hesje aan... om klokslag 13:00 uur trekken we met ze alle onze hesjes aan en lopen naar de Dam toe', schrijft een van de organisatoren. Een ander schrijft: 'Probeer alstublieft allen te komen. Samen staan wij sterk.'

Kritiek

Wel is er onenigheid tussen de verschillende activisten. Een deel heeft zich verzameld in de Facebookgroep Gele Hesjes Amsterdam. Degene achter de gelijknamige Facebookpagina Gele Hesjes Amsterdam is boos dat de groep dezelfde naam gebruikt.

'Helaas verschillen de strijdpunten nogal en tot mijn teleurstelling wil de maker van de groep de naam van de groep niet veranderen', schrijft de activist achter de pagina. Hij of zij ziet de gelijknamige Facebookgroep als 'sabotage'. 'Het vermoeden bestaat dat er een links-activistische groep achter zit, die aldus de zaken naar zich toe wil trekken. Hoe het ook zij, dit is zeer contraproductief en zeer verwarrend.'

Kevin Bouter, die namens de Facebookgroep spreekt, laat weten dat zij geen linkse activisten zijn. 'We zijn er net als andere gele hesjes op uit een brede beweging te creëren. Maar willen wel inclusief zijn, voor iedereen die zich in onze punten kan vinden en meent dat het tijd is voor een krachtig geluid tegen deze regering.'

Kerstboom

In die bekritiseerde Facebookgroep geven demonstranten wel aan dat ze zaterdag met de demonstratie mee gaan doen. Ook overwegen sommigen van hen te blijven tot na 17.00 uur, want dan worden de lichtjes van de kerstboom op de Dam aangestoken.

De gele hesjes protesteerden afgelopen zaterdag al bij de Stopera en later op de Dam. Ze waren onder andere tegen de islamisering van de maatschappij, premier Rutte en de marktwerking in de zorg.