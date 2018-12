Video: Topvoetballers brengen eerbetoon aan Nouri

Zoals het er nu naar uitziet, staat Abdelhak Nouri nooit meer op een voetbalveld. In een bijzondere video van B/R Football halen verschillende voetballers herinneringen op aan de middenvelder.

Op 8 juli 2017 ging Abdelhak Nouri tijdens een oefenwedstrijd van Ajax naar de grond. Als gevolg van een hartstilstand liep Nouri ernstige hersenschade op. De kans op herstel wordt nihil geacht.

Amsterdam en de voetbalwereld reageerden geschokt. (Oud-)Ajacieden, internationale topvoetballers, wijlen burgemeester Van der Laan: het tragische incident zorgde bij iedereen voor veel verdriet. Naast een zeer talentvolle voetballer stond Nouri bekend als een sympathieke, goedlachse Amsterdammer die veel gaf om 'zijn' Geuzenveld.

'Als een broer'

In een filmpje van B/R Football wordt uitgebreid stil gestaan bij de middenvelder. Justin Kluivert, Timothy Fosu-Mensah en Ousmane Dembélé halen herinneringen aan Nouri op.

Ajax’s Appie Nouri will tragically never play football again. But his friends and former team-mates are determined to make sure he’ll never be forgotten ❤️ #StayStrongAppie pic.twitter.com/1xaAwMryQI — B/R Football (@brfootball) December 12, 2018

Net als Amin Younes draagt Justin Kluivert nummer 34 op zijn rug, het nummer waarmee Nouri debuteerde bij Ajax.

Zijn eerste doelpunt voor AS Roma droeg Kluivert aan Nouri op, door een Romashirt met 'Nouri' erop in de lucht te houden. 'Dat was een heel goed gevoel', zegt Kluivert daarover. 'De hele wereld kende de situatie. Toen het gebeurde, was iedereen in shock.'

Timothy Fosu-Mensah speelde in de jeugd van Ajax lang samen met Nouri. Na het incident vorig jaar postte de verdediger van Fulham een eerbetoon aan hem op Facebook. 'Hij was als een broer voor ons', aldus de geboren Amsterdammer, die ook aangaf dat Nouri vaak de beste van het veld was. 'Bij buitenlandse toernooien werd hij altijd speler van het toernooi.'

'Alleen hij zag bepaalde dingen'

Op een van die toernooien leerde Ousmane Dembélé Nouri kennen. 'Een uitzonderlijke speler', herinnert de buitenspeler van Barcelona zich. 'Hij speelde met enorm veel flair en de passes die hij gaf waren ongelooflijk. Alleen hij zag bepaalde dingen.'

De Fransman speelt dit seizoen met #Nouri34 op zijn schoenen. 'Zijn ongeluk deed pijn, ik voelde met zijn familie mee.' Toen Barcelona eind november in Nederland was voor de wedstrijd tegen PSV, wisselde Dembélé en de broer van Nouri shirtjes uit. 'Ik heb een goede band zijn broer. Dat we hem nog niet vergeten zijn, verwarmt het hart van de familie.'

Abdelhak Nouri zal dus voorlopig niet in de vergetelheid raken. Dembélé: 'Zelfs al is het een jaar geleden, hij is nog steeds in onze herinneringen.'