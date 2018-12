Woonbootbewoners ADM-terrein hebben geen plek meer: 'Dat wordt niet leuk'

Er is geen plek meer in de stad voor de woonboten bij het ADM-terrein. Er was in eerste instantie een nieuwe plek aangewezen aan de Ringvaart in Nieuw-West. Maar na een buurtbijeenkomst dinsdagavond besloot de gemeente dat de boten ook hier niet welkom zijn.

Het ADM-terrein in het westelijk havengebied is gekraakt en moet voor de kerst ontruimd zijn. Volgens het stadsbestuur kunnen bootbewoners wel aan wal gaan wonen, dat is op de slibvelden in Noord waar ook andere ADM-bewoners naar toe mogen. Deze mededeling van de gemeente komt als een grote verrassing.

Buurt was tegen

Volgens de gemeente had de locatie aan de Ringvaart toch te veel nadelen op het gebied van handhaving, beheer en 'nautische veiligheid'. Ook zag de buurt het niet zitten. De ADM-schippers hadden overigens alle begrip voor de opstelling van de buurt. 'We snappen dat de buurt rond de Ringvaart voor het blok is gezet en we betreuren dat. We hadden het zelf ook graag anders gezien', schreven de woonbootbewoners al in een verklaring.

'In tentje op de slibvelden'

'Het is ook onhaalbaar. Zelfs al zou ik het schip verkopen, je bent het niet zomaar even kwijt', zegt woonbootbewoner Frans. 'En de sloperij is dan een optie. Maar dan sta je met een paar tientjes en dan moet ik in een tentje in de winter op de slibvelden.'

Niet van schip af

Voor de Kerst moeten de acht woonboten vertrokken zijn van het ADM-terrein, net als de bewoners op het vaste land. maar voet aan wal zetten, daar denken de schippers niet aan. Frans zegt dat hij op zijn schip zal blijven en desnoods zal gaan rondvaren. 'Dus dat wordt niet leuk. Ik hoop dat de gemeente toch wat soepeler is en een klein beetje van die enorme plas water van Amsterdam beschikbaar stelt, zodat we in ieder geval nog een wintertje door kunnen.'

Buiten de stad zoeken

In een reactie laat de gemeente weten dat de schippers vrij zijn om in de stad een ligplek te zoeken, maar die zijn waarschijnlijk niet te vinden. Buiten de stad zoeken, is ook een optie, laat een woordvoerder weten.