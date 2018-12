Ajax met Ziyech op jacht naar koppositie

Hakim Ziyech keert terug in de basisself van Ajax. De middenvelder is volledig hersteld van zijn knieblessure. Ook is er een basisplaats voor Max Wöber.

De Oostenrijkse verdediger krijgt de voorkeur boven Lasse Schöne. Hierdoor schuift Daley Blind door naar het middenveld. Net als in München kiest Ten Hag voor Tadic als 'valse spits', met Neres en Ziyech op de vleugels. Dolberg en Huntelaar zitten dus op de bank.

André Onana en Donny van de Beek, die zaterdag geblessseerd uitvielen tegen PEC Zwolle, kunnen gewoon spelen en staan in de basis. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena begint om 21:00 uur. Bij een overwinning wordt Ajax eerste in poule E.