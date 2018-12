Parkeerprobleem lijkt opgelost: marktkooplui mogen toch in Albert Cuypgarage

De ondernemers van de Albert Cuypmarkt met een parkeervergunning mogen nu zonder bijbetaling gebruik maken van de Albert Cuypgarage.

Dit schrijft wethouder Sharon Dijksma (Verkeer) vandaag in een brief aan de gemeenteraad. Uit gegevens blijkt dat er genoeg ruimte is in de parkeergarage om extra vergunninghouders toe te laten.

Parkeervergunning

In november meldde AT5 dat marktkooplieden soms wel een uur rondjes reden op zoek naar een parkeerplaats op straat. De gemeente had namelijk vrijwel alle 600 parkeerplaatsen in de Frans Halsbuurt opgeheven.

Ondanks dat de marktondernemers een parkeervergunning hebben van 480 euro per jaar, moesten ze alsnog hun portemonnee trekken om in de nabijgelegen Albert Cuypgarage te staan. Bij het openstellen van de parkeergarage in mei dit jaar mochten alleen de vergunninghouders van de Frans Halsbuurt hier gebruik van maken.

Marktondernemers hebben sinds 2008 meebetaald aan de aanleg van de garage, doordat het stadsdeel de kosten van een parkeervergunning flink had verhoogd. Hiervoor zouden ze zonder extra kosten kunnen parkeren in de nieuwe parkeergarage, maar de realiteit was anders. Ze moesten het bezoekerstarief van bijna 35 euro per acht uur betalen.

De wethouder schrijft dat als blijkt dat er nog meer ruimte is in de garage dat er meer vergunninghouders uit de Pijp zullen worden toegelaten tot de Albert Cuypgarage.

Opheldering

VVD en D66 vroegen beiden na berichtgeving van AT5 om opheldering bij de wethouder. VVD-raadslid Eric van der Burg liet toen weten dat het stadsdeel en het college zo snel mogelijk de marktkooplui in de garage moeten laten parkeren.