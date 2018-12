Nieuwe fietsmaatregelen: 'Het gebruik wordt steeds meer als dat van een auto'

Elke dag vinden er meer dan een half miljoen ritjes plaats met de fiets. En binnen de ring staan op dit moment zo'n 350.000 fietsen geparkeerd. Al die fietsen bij elkaar zorgen voor de nodige problemen en daarom komt de gemeente met allerlei nieuwe maatregelen.

Fietspaden worden verbeterd en fietsstraten worden aangelegd. Ook gaat de gemeente meer fietsparkeergarages bouwen op verschillende plekken in de stad. Zo hoopt zij om alle fietsdrukte en de overlastgevende stallingen tegen te gaan.

Fietsparkeerverwijssystemen

Op de Zuidas zijn sindskort fietsparkeerverwijssystemen die aangeven welke fietsparkeergarages nog plekken vrij hebben en welke niet. Deze kunnen Amsterdammers binnenkort op veel meer plekken verwachten. Op deze manier hoopt de gemeente het voor de fietser gemakkelijker te maken.

'In 2019 zijn we bezig met plannen voor het Rokin, de Vijzelstraat, Ferdinand Bolstraat en station Amstel. En na 2019 denken we ook aan locaties zoals het Centraal Station en Leidseplein', zegt Auke Adema, projectmanager Fietsparkeren van de gemeente.

Mindset

In de komende jaren zullen er in totaal zo'n 40.000 tot 50.000 inpandige fietsparkeerplekken bijkomen. Fietsers worden verplicht om hun fiets daar neer te zetten, op straat stallen betekent namelijk een boete. Adema: 'Ik parkeer mijn fiets ook het liefst voor de deur, maar als met mij heel veel mensen dat doen dan wordt de bereikbaarheid van winkels en woningen beperkt. Het vraagt om een zekere mindset van de Amsterdammers.'

'Pleuren hem overal neer'

Bij het Beursplein en de Hallen in Oud-West zijn nu al grote fietsparkeergarages onder de grond. Parkeren op straat is verboden en dat wordt aangegeven door middel van pionnen. Een fietser op de Dam reageert: 'Ik denk niet dat wij Amsterdammers echt tijd hebben om naar beneden te gaan. Volgens mij heeft iedereen daar gewoon maling aan en pleuren we hem overal neer.'

Precies deze houding is wat de gemeente moet tackelen in de de cultuurverandering die er bij fietsers nodig is. Ook verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen denkt dat het plaatsen van dergelijke pionnen niet direct alle fietsers richting de garage leidt.

Fiets als auto

Het idee van de fiets als gemakkelijk vervoersmiddel gaat veranderen volgens Tertoolen. Het gebruik wordt steeds meer als dat van een auto. 'De psychologie van de fiets is dus juist dat je heel snel van de plek waar je vandaan komt naar de plek waar je naartoe moet kan. Dat is het leuke van de fiets. Als je daar aan gaat tornen, dan wordt de fiets wel wat minder aantrekkelijk', zegt Tertoolen.

Voor de fietser in Amsterdam gaat er dus de komende tijd veel veranderen. En volgens de verkeerspsycholoog wordt het niet alleen eventjes wennen aan wat langere reistijd. 'Het wordt vooral veel complexer.'