Stadsnomaden Zeeburgereiland verhuizen naar Nieuw-West

Een deel van de stadnomaden die de afgelopen vier jaar op het Zeeburgereiland woonden, is verhuisd naar een stukje grond aan de A10 bij de Overschiestraat in Nieuw-West. Het gaat vooralsnog om vijf bewoners. Binnenkort volgen er nog meer.

Op het veldje bij de Overschiestraat staat al een aantal tentjes van zwervers en daar komt nu een vijftal caravans bij. De nomaden van de groep Green Tribe hopen dat ze hier voorlopig kunnen blijven. 'Dan kunnen we er weer wat moois van bouwen, dat duurt toch wel eventjes', legt Ronald uit.

'Het wordt gedoogd en op de plek waar we afgelopen jaren zaten, werd het ook gedoogd. Kraken wordt toch steeds moeilijker in Amsterdam. Er is steeds minder vrije ruimte. Dus een aantal jaren geleden hebben we besloten dat we misschien op deze manier kunnen leven.'

De nomaden woonden sinds april 2014 op het Zeeburgeiland en bouwden daar een ecologisch dorp. Ze leefden daar volledig zelfvoorzienend. De gemeente gedoogde de groep, maar de afspraak was dat het om een tijdelijk verblijf ging. De nomaden moeten nu dan ook plaatsmaken voor de bouw van de Sluisbuurt.

Geen overlast

Nomaden Ronald en Wouter verzekeren hun nieuwe buren dat ze geen overlast zullen bezorgen. 'We hebben geen overlastdossier, geen milieudelicten, helemaal niks. Veel van ons staan ook ingeschreven als woningzoekenden maar dat is gewoon een ramp in Amsterdam', vertelt Wouter. 'En we hebben ook gewoon een baan.'

Om de buurtbewoners op de hoogte te kunnen houden van hun activiteiten, hebben de nomaden inmiddels een informatiecentrum opgezet. Ondertussen zijn ze zich aan het installeren op het veldje. Maar ze zijn niet de eerste bewoners van het stukje grond: er wonen al wat zwervers en daardoor ligt er een hoop rotzooi. Ronald en Wouter willen dat de komende dagen een beetje gaan opruimen.