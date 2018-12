Mazraoui kijkt terug op geslaagde groepsfase CL: 'Iets om trots op te zijn'

Noussair Mazraoui kijkt terug op een bewogen Champions League-wedstrijd tegen Bayern München. 'Een hele gekke wedstrijd, hele mooie wedstrijd denk ik. Voor iedereen. Voor ons op het veld, voor de supporters.'

Mazraoui kijkt terug op een, voor Ajax en hem, geslaagde groepsfase van de Champions League. Maar toch is hij teleurgesteld. 'Ik denk dat we tevreden kunnen terugkijken. Natuurlijk is het jammer dat we tweede zijn, we konden het onszelf makkelijker maken als we eerste zouden worden.'

Tijdens de groepsfase was Mazraoui goed voor twee doelpunten. Dit waren voor hem tot nu toe ook de hoogtepunten. 'Dat neem ik zeker mee. Natuurlijk zie je jezelf nog wel voorbij komen. Dan kijk je hem nog één of twee keer terug. En dat is natuurlijk iets om heel trots op te zijn.'