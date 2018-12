Hoge boetes voor 'valet parking' bij Schiphol

Om de toenemende overlast op de de weg bij de drukke vertrekshal van Schiphol te beteugelen, wordt 'valet parking' vanaf het komende jaar harder aangepakt. Boa's delen daarbij boetes uit die kunnen oplopen tot 15.000 euro.

Bij 'valet parking' geeft een reiziger de auto af aan een chauffeur van het ingehuurde bedrijf, waardoor de passagier zelf niet meer hoeft te parkeren. Het aanbieden van deze diensten op de openbare weg is verboden, vertelt de algemene plaatselijke verordening (apv) van gemeente Haarlemmermeer.

'Omdat het aantal auto's op de voorrijwegen bij de terminal uit de hand loopt en er veel vaker onveilige situaties, opstoppingen en tal van serieuze incidenten zijn, willen we hieraan snel een einde maken', zegt een woordvoerder tegen De Telegraaf.

'Machtsmisbruik'

De ruim twintig bedrijven rondom Schiphol reageren verontwaardigd. 'Wij worden ineens genadeloos aangepakt, zodat Schiphol het alleenrecht krijgt op valet parking P6. Dat is oneerlijke concurrentie en machtsmisbruik. Terwijl we nodig zijn, omdat er een tekort aan parkeerplekken is', aldus eigenaar Karim Boukhidous van VIP Parking op Schiphol Rijk.

Lees ook: Parkeerbeheerder Schiphol logeert stiekem in huis van vakantiegangers

Volgens de woordvoerder valt er daarentegen nog wel wat te regelen. 'Zij kunnen natuurlijk wel afspraken met Schiphol maken voor een veilige ruimte met een balie in de parkeergarage, waar auto's legaal mogen worden afgegeven. Maar dat is privéterrein, daar gaan wij niet over.'