Bejaarde de cel in na oplichten tien bejaarden

Een bejaarde man (77) uit Lelystad is woensdag veroordeeld tot 6,5 jaar cel voor het oplichten van tien andere Amsterdamse bejaarden.

De man haalde steeds dezelfde truc uit, schrijft Omroep Flevoland. De oplichter vertelde dat hij een nieuwe buurman was. Zijn dochter zou een keuken hebben besteld. Er moest alleen nog een klein bedrag worden betaald voor de keuken. De dochter van de oplichter zou stewardess zijn, dus die was er nog niet, vertelde de 77-jarige man aan zijn slachtoffers. Die slachtoffers 'leenden' hem vervolgens een paarhonderd euro.

Het was makkelijk om de man te geloven, omdat het een lange, keurig geklede en beschaafd pratende man was, verklaarden de slachtoffers van de babbeltruc. In de rechtbank bekende de verdachte alle oplichtingszaken. Hij zou ook een slachtoffer hebben bedreigd met een pistool. Dit ontkende hij. De rechter gaf aan dat hier te weinig bewijs voor was.

Het is niet de eerste keer dat de 77-jarige Lelystedeling zich op het criminele pad bevindt. Sinds de jaren '90 is de man al actief. In totaal zat hij zelfs al 25 jaar gevangenisstraf uit. Voor deze oplichtingszaak eiste het Openbaar Ministerie vijf jaar en negen maanden. De rechter deed hier bijna een jaar bovenop.