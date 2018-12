Schutter broer kroongetuige nam de bus na moord

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen verdachte Shurandy S. gaat vandaag van start. Hij heeft bekend dat hij de broer van kroongetuige Nabil B. heeft doodgeschoten.

Reduan werd op 28 maart in Noord in zijn eigen bedrijf doodgeschoten door iemand die zich voordeed als een sollicitant. Shurandy S. werd een paar dagen later opgepakt in Hilversum en zit sindsdien vast.

De schutter moest in juli ook al voor de rechter verschijnen. Het ging toen om een pro forma-zitting. Tijdens de inhoudelijke zitting van vandaag zijn ook de nabestaanden van Reduan aanwezig. Zij zullen gebruikmaken van hun spreekrecht, maar doen dat vanwege veiligheidsredenen vanaf een andere locatie. Ook de rechtbank is extra beveiligd.

Mislukkingen

Op 27 maart kreeg S. te horen dat hij de moord moest plegen. Daarvoor zou hij een beloning van 100.000 euro ontvangen. Hij ging op die dag meteen naar het bedrijventerrein in Noord, maar hij bleek al te laat te zijn.

De schutter keerde daarom de volgende dag terug en wist ditmaal Reduan op te sporen. Toch ging er die dag ook nog het een en ander mis voor S.

Zo was hij van plan om zijn eigen auto in brand te zetten. Dit mislukte daarentegen, waardoor S. een brandwond opliep. Hij besloot daarop om weg te vluchten en pakte de bus. 'Ik had geen escape plan', verklaart hij.

In de rechtbank aan de Parnassusweg is onze verslaggever Mark Schrader.

