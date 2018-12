Tweeduizend wietplanten in woning Nieuw-West

In een woning aan het Ma Braunpad in Nieuw-West heeft de politie tweeduizend wietplanten aangetroffen.

De politie had al langer het idee dat hier sprake was van een hennepkwekerij. Bij een doorzoeking van het pand werden er in meerdere kamers een grote hoeveelheid wietplanten aangetroffen. Ook zijn er lampen die de planten sneller laten groeien en een balletjespistool gevonden.

Eerder werd door een medewerker van de energieleverancier vastgesteld dat er illegaal stroom werd afgetapt op dit adres.

De tweeduizend planten zijn in beslag genomen.