'Hardleerse' Amsterdammer zorgt voor overvol fietsdepot: 'Het is dweilen met de kraan open'

Naast het bouwen van nieuwe fietsgarages zet de gemeente in op handhaving van fout of te lang geparkeerde fietsen. Massaal belanden die op de laadbak om vervolgens richting het fietsdepot te gaan. Vorig jaar was met 81.000 opgehaalde fietsen een recordjaar. Toch lijkt de Amsterdammer hardleers. Dagelijks knippen handhavers vele tientallen fietsen weg. 'Amsterdammers hebben altijd haast.'

De stroom forenzen is net wat geluwd als Michael Sant en zijn collega Murat het Stationseiland oprijden met hun laadwagen van het Fietsdepot. Een uur geleden hebben ze stickers geplakt op fout geparkeerde fietsen, deze mogen ze nu weghalen. 'Kijk, deze staat bijvoorbeeld buiten de fietsvoorziening', vertelt Michael terwijl hij een rijwiel aanwijst net naast het rek. 'Dit is een aangewezen gebied, dat betekent dat we fietsen die niet binnen de rekken staan mee mogen nemen.'

Op een tablet vult hij alle kenmerken in van de fiets, van het merk tot de lakschade. 'Je moet het heel nauwkeurig invoeren zodat de burgers zo weinig mogelijk een claim kunnen indienen en het op juistheid is weggehaald', licht hij toe. Collega Murat sjouwt de fiets ondertussen al naar de auto. Maar hij doet het zware werk niet alleen, benadrukt Michael. 'Nee hoor, we zijn als een koppel en moeten als een koppel blijven werken'. Demonstratief neemt hij een fiets op zijn schouder.

Overvol fietsdepot

Zo'n tien kilometer verderop, op een industrieterrein in Westpoort, vinden de vandaag opgehaalde fietsen genoeg gezelschap. Opoefietsen, racefietsen, mountainbikes, mooie fietsen, wrakken; rijendik staan ze opgesteld bij Het Fietsdepot. De laatste jaren komen hier steeds meer rijwielen terecht, vorig jaar waren dit er met 81.000 meer dan ooit.

De gemeente is namelijk niet alleen hard bezig nieuwe parkeergarages en stallingen te creëren, maar zet ook flink in op handhaving. Langer dan zes weken ongebruikte fietsen worden meegenomen. In sommige zogenaamde aangewezen gebieden - zoals rondom NS-stations en uitgaansgebieden - gebeurt dit zelfs al na twee weken. Ook verkeerd geparkeerde fietsen gaan hier op de laadwagen.

Op sommige plekken wordt intensiever gehandhaafd, vertelt de manager van het fietsdepot Pieter Berkhout. 'Er zijn zogenaamde hotspots, bijvoorbeeld de Kinkerbuurt rondom de Hallen. Daar zijn ook recent extra fietsparkeerplekken in de garage gerealiseerd.' Net als rondom stations is dit een aangewezen gebied en mogen fietsen alleen in een rek of garage staan. Datzelfde geldt voor de Rode Loper.



Niet ophalen

Doordat de bewaartermijn van de fietsen op Westpoort is verkort van dertien naar zes weken, past het hier allemaal nog net. Toch zijn er plannen voor een nieuwe plek. 'We zijn nu aan het onderzoeken of we in het centrum terecht kunnen. Daar is een oude metrobuis die als fietstunnel kan worden gebruikt,' vertelt Berkout. Hij verwacht dat mensen dan sneller hun fiets komen ophalen. Want nu doet zo'n zestig procent dat niet. 'Mensen wegen af wat het hen kost om de fiets op te halen, een bus nemen, 22,50 betalen, de fiets was misschien niet zo goed meer. Dan denken ze 'ik koop wel een nieuwe'', vertelt hij.

De niet opgehaalde fietsen gaan naar een opkoper, die knapt ze op en verkoopt ze weer. Maar volgens Berkhout is dat geen lucratieve business voor Het Fietsdepot. 'Met de opbrengsten dekken wij de helft van de exploitatiekosten. Het hele proces van ophalen tot hier stallen kost zeventig euro per fiets.' Het liefst zou hij dus zien dat mensen hun fiets gewoon op komen halen. 'Nee, we zijn zeker geen cashcow van de gemeente', benadrukt hij.

'Dweilen met de kraan open'

'Het is dweilen met de kraan open, vandaag haal je ze weg. morgen staan ze er weer', vindt Michael. Inmiddels zijn Murat en hij aanbeland bij een stalling aan de oostkant van Centraal. 'Maar als we dit niet zouden doen, zou het alleen maar ophopen. Het zal altijd blijven bestaan.' Murat vult aan: 'Bij Beursplein hebben ze bijvoorbeeld een ondergrondse fietsgarage gebouwd, die zijn net open gegaan. Toch slingeren ook daar fietsen rond buiten de stallingen.' Zijn verklaring? 'Mensen hebben altijd haast, ze pleuren hun fiets neer en lopen weg.'

Murat snapt dat het vervelend is voor een fietseigenaar om af te moeten reizen naar Westpoort. Hij haalt de fietsen daarom naar eigen zeggen weg 'met gevoel'. 'Ik ga niet zomaar fietsen wegknippen, alleen als het echt hinderlijk is of tegen de regels. Want regels zijn regels voor iedereen.' Toch krijgen de mannen soms boze reacties als een eigenaar arriveert tijdens het opladen van zijn of haar fiets. 'Maar als ik het uitleg snappen ze het wel. En ze krijgen 'm dan natuurlijk terug.' Michael zelf heeft het nog nooit meegemaakt dat zijn fiets is afgevoerd. 'Ik ben heel netjes, lacht hij. 'En ik pak meestal de auto.'