Geld vrij voor herinrichting 'racebaan' Witte de Withstraat

De gemeente heeft geld vrijgemaakt voor de herinrichting van de Witte de Withstraat. Buurtbewoners pleiten al langer voor maatregelen tegen snelheidsovertredingen in de straat, die onderling ook wel 'de racebaan' wordt genoemd.

Het gaat hierbij om zo'n 2.1 miljoen euro, vertelt een woordvoerder van Stadsdeel West. Al eerder werden er maatregelen genomen, zoals het aanleggen van drempels en een fietspad. Dit blijkt niet effectief genoeg, aangezien buurtbewoners nog steeds overlast ervaren van de snelheidsduivels. Ook is het aantal ongelukken niet afgenomen.



Groene loper

De gemeente wil de plannen in samenspraak met de buurt opstellen, laat de woordvoerder weten. Belangenorganisatie Wdw020, die de Witte de With de 'groene loper' van de buurt wil maken, pleit naast het vergroenen van de straat voor het terugbrengen van de maximale snelheid van 50 naar 30 kilometer per uur.

3D-zebrapad

Eerder maakte het stadsdeel bekend het eerste 3D-zebrapad van Nederland in de Witte de Withstraat te gaan aanleggen. Deze bijzondere zebrapaden, een succes in IJsland, lijken door een aantal extra lijnen boven de weg te 'zweven', waardoor bestuurders denken af te moeten remmen om er niet tegenop te botsen.

De woordvoerder zegt dat deze plannen nog op tafel liggen, maar dat het zebrapad eerst alleen op het fietspad zal komen. Hiermee kan de veiligheid worden getest, voordat het ook op de rijbaan komt.