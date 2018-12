Peter R. de Vries over Ajax-Bayern: 'We zijn hier getuige van een wondertje'

Ajax speelde gister in de Champions League gelijk (3-3) tegen Bayern München en eindigde net niet als groepswinnaar. Maar de sfeer was er daardoor niet minder om in de Arena. Ronald de Boer en Peter R. de Vries beleefden een historische wedstrijd op de tribune.

'Het is wel heel leuk om te zien dat dat iedereen weer zo enthousiast is, uit zijn dak gaat en meeleeft op de tribunes omdat we ook mindere jaren hebben gehad', zegt Peter R. de Vries tegen AT5.

Ronald de Boer: 'Ik heb het zelf van dichtbij meegemaakt in 1996, iedereen moest wennen aan de Arena en vond het niet echt een voetbalstadion.' Maar volgens hem zijn we dat stadium inmiddels ver voorbij en is het nu echt een stadion geworden.

Volgens De Vries werd iedereen gek tijdens de penalty. 'Dan denk je echt: we zijn hier getuige van een wondertje.'