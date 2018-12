Politie zoekt getuigen straatroof De Pijp

De politie is op zoek naar getuigen van een gewelddadige straatroof op 11 december in de Ferdinand Bolstraat in Zuid.

Het slachtoffer, een 58-jarige man, liep rond vier uur 's middags richting de bank om geld te storten. Ter hoogte van de Van Ostadestraat kwamen er twee mannen op hem af, die hem op gewelddadige wijze beroofden.



Nadat zij het geld hadden buitgemaakt, vluchtte het duo de Van Ostadestraat in. Vervolgens stapten ze op de kruising met de Dusartstraat in een geblindeerde Volkswagen Golf, waarna ze ervandoor gingen in de richting van de Rustenburgerstraat.



Op de website van de politie staat een uitgebreid signalement van de verdachten. De politie vraagt iedereen met informatie om 0900-8844 te bellen.