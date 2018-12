Financieel directeur Jeroen Slop gaat weg bij Ajax

Financieel directeur Jeroen Slop vertrekt na dit seizoen bij Ajax. Dit was de uitkomst van gesprekken met algemeen directeur Edwin van der Sar en de Raad van Commissarissen (RvC).

Slop is twintig jaar werkzaam geweest voor Ajax. 'Het waren hele intensieve jaren, met veel hoogtepunten en natuurlijk ook met minder leuke fases. Wat me altijd bij zal blijven zijn de bijzondere trajecten met buitenlandse clubs die hebben geleid tot grote transfers', laat hij weten in een persbericht.



Transfers

Hiermee doelt hij vooral op het vertrek van Zlatan Ibrahimovic naar Juventus en Jan Vertonghen naar Tottenham Hotspur. 'Maar ook aan de inkomende transfers zoals die van Cristian Chivu en Dusan Tadic', aldus Slop.



Naast de financiële portefeuille was Slop ook verantwoordelijk voor de afdelingen wedstrijdzaken, veiligheid, supporterszaken en IT. Tevens legt hij zijn bestuursfunctie bij Ajax Cape Town neer. Wie Slop gaat opvolgen is nog niet bekendgemaakt.