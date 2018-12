UEFA onderzoekt wangedrag Ajax-supporters

Opnieuw hangt Ajax een straf van de UEFA boven het hoofd na het thuisduel tegen Bayern München. De tuchtcommissie van de Europese voetbalbond is een onderzoek gestart nadat fans zich bij de wedstrijd zouden hebben misdragen.

Zo zouden er verschillende voorwerpen op het veld zijn gegooid. Dit gebeurde nadat Robert Lewandowski een doelpunt maakte waarmee het gelijkspel werd (2-2). Ook de tegenpartij zou zich niet naar behoren hebben gedragen. Zo zouden de Duitse supporters vuurwerk hebben afgestoken tijdens de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena.



Rode kaarten

Naast het wangedrag worden ook de rode kaarten van Maximilian Wöber (Ajax) en Thomas Müller (Bayern München) onderzocht. De uitspraak volgt op 10 januari.



Het is niet de eerste keer dat er aandacht is voor vermeend wangedrag onder Ajax-supporters. Drie weken geleden ging een groep supporters op de vuist met fans van AEK Athene. Dat wordt ook onderzocht door de UEFA.



Bovendien kreeg Ajax in diezelfde week straffen opgelegd nadat supporters zich hadden misdragen tijdens de wedstrijd tegen Benfica. Naast een boete van 71.000 euro werd een voorwaardelijke straf van een uitwedstrijd zonder fans opgelegd. Die is het komende jaar van kracht. Dit betekent dat als de supporters schuldig worden bevonden, zij niet bij de achtste finale van de Champions League aanwezig mogen zijn.