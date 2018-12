Zaanstad volgt Amsterdams voorbeeld en komt met top-75 criminelen

Om criminaliteit beter te kunnen bestrijden, gaat Zaanstad een lijst bijhouden waarop de zwaarste criminelen van de regio worden geregistreerd. In navolging van de Amsterdamse top-600 wordt dit een top-75.

Dat heeft de Zaanse burgemeester Jan Hamming laten weten aan NH Nieuws. Hamming is van mening dat Zaanstad achterloopt bij het aanpakken van zware criminaliteit en daarom wil hij dat er een nieuwe aanpak komt.



Broertjes en zusjes

Het idee van de lijst is dat de criminelen beter in de gaten gehouden kunnen worden. De burgemeester hoopt vooral jongeren aan te kunnen pakken die vroeg het verkeerde pad op zijn gegaan. 'Die moeten we beter in beeld krijgen en laten weten dat we ze volgen. En ook de omgeving moeten we beter in de gaten houden, vooral de broertjes en zusjes', aldus Hamming.



De burgemeester hoopt hiermee het toekomstperspectief van de jonge criminelen te kunnen verbeteren. 'We moeten zorgen dat ze van het foute pad afkomen, zodat ze daarna kunnen werken aan een eerzame toekomst.'



Samenwerken

Ook willen Amsterdam en Zaanstad meer gaan samenwerken om criminaliteit aan te pakken. 'Heel veel jongens van de Amsterdamse top-600 duiken ook in Zaanstad op. Dat vergt gewoon dat we eendrachtig samenwerken om die groep aan te pakken. De grenzen van de gemeenten zijn voor ons zoals ze zijn, maar criminelen ervaren dat niet zo.'



Zaanstad wil in januari beginnen met de lijst.