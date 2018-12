Halsema dagelijks om 6.00 uur wakker door politie

Burgemeester Femke Halsema vindt het burgemeesterschap leuker dan het fractievoorzitterschap van GroenLinks.

Dat vertelde ze gisteravond in Nieuwsuur. Ze blikte in het tv-programma terug op het afgelopen halfjaar. 'Het is een volstrekt andere ervaring. Wel leuker. Er gaat eigenlijk geen dag voorbij dat ik niet 's ochtends naar het stadhuis ga en denk, wow, dat ik dit mag doen.'

Hoewel ze al tientallen jaren in Amsterdam woont, zegt ze nu op een andere manier naar de stad te kijken. 'Je voelt je veel verantwoordelijker. Elke ochtend krijg ik om zes uur de politieberichten binnen, waarin staat wat er de afgelopen nacht is gebeurd. Daar heb ik nog geen een keer doorheen geslapen.'

Een van de zorgen van Halsema is de invloed van criminelen op met name de binnenstad. 'Er is zo ontzettend veel crimineel geld dat de stad binnenkomt. Er wordt vastgoed opgekocht, er worden winkels uitgebaat die alleen maar frontjes zijn. De vraag is bijvoorbeeld, hoeveel Nutellawinkels kan een stad hebben? En hoeveel stroopwafelwinkels?'