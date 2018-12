NS probeert toeristen online treinkaartjes te laten kopen

Buitenlandse toeristen die van Schiphol naar Amsterdam reizen, veroorzaken steeds meer opstoppingen. De NS gaat daarom internationale reisaanbieders vragen om toeristen van te voren online treinkaartjes aan te bieden.

'Een ticket op de smartphone is dan voldoende om bij aankomst op Schiphol Plaza gelijk door te lopen naar het station. Dat scheelt lange wachttijden bij de kaartjesautomaten en NS-balie', zegt een woordvoerder van de NS tegen De Telegraaf.

Een proef met Booking.com zorgde er volgens de zegsman al voor dat 'duizenden' reizigers zonder OV-chipkaart online hun ticket kochten. 'We willen deze online dienst nu ook met andere partijen regelen.' Schiphol omarmt het plan en hoopt hiermee de doorstroming in de aankomsthal te verbeteren.

Krap station

Naar verwachting groeit het aantal reizigers van en naar Schiphol dit jaar nog met acht procent. Dat levert de luchthaven elke dag bijna 95000 in- en uitstappers op. NS en ProRail willen daarom het station vergroten. Volgens de vervoerders zijn er onder meer ruimere perrons nodig, omdat massa's rond de piekuren anders gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken.

Reizigersvereniging Rover maakt zich dan ook zorgen over het krappe station. 'Er wordt te weinig in uitbreiding van spoorcapaciteit geïnvesteerd. Daardoor is het constant te vol in deze treinen.'