Bewoners Elzenhagen willen duidelijkheid over komst ADM'ers

Komen de huidige bewoners van het ADM-terrein over twee weken nou wel of niet naar de slibvelden in Noord? Bewoners van de wijk Elzenhagen willen daar snel duidelijkheid over.

In de wijk wordt verschillend gedacht over de groep die het ADM-terrein in het Westelijk Havengebied ongeveer twintig jaar geleden kraakte. Een deel is blij dat er meer reuring in de omgeving komt, anderen vrezen voor overlast van 'aso's'.

Vergulde kerst

Van de rechter moet de groep op 25 december het ADM-terrein verlaten. Maar de ADM'ers gaven deze week opnieuw aan dat ze meer tijd willen. 'Zo niet, dan kan ik niet voorspellen wat er dan gebeurt. Grote kans dat wij toch nog een vergulde kerst vieren', zei ADM-woordvoerder Hay Schoolmeesters op 30 november tegen AT5.

De berichtgeving wordt door een aantal bewoners van Elzenhagen, die op ongeveer honderd meter van de slibvelden wonen, op de voet gevolgd. 'Het klaarmaken van de slibvelden heeft geloof ik vijf ton gekost', zegt één van hen. 'Ik vind dat toch heel vreemd. Dat er eerst een terrein helemaal klaar wordt gemaakt voor deze mensen en dat het niet zeker is of ze willen komen.'

Samenwerking

De houding van de ADM'ers zorgt er ook voor dat een samenwerking, die sommige bewoners graag willen, nog niet van de grond komt. Dat terwijl er in de buurt plannen zijn voor bijvoorbeeld een buurtkroeg, wandelingen en workshops. 'Iedereen is tegenwoordig maar voor zich en ik hou ervan om samen met elkaar dingen te doen', zegt een bewoner.

De ADM'ers zijn volgens een aantal bewoners te weinig zichtbaar geweest in de buurt en bij de informatie-avond over de kwestie. Mede daardoor vragen ze zich af of de ADM'ers zich straks wel aan de door de gemeente opgestelde afspraken willen houden. Eén van die afspraken is dat er geen festivals worden georganiseerd.

Grootschaligheid

'Ik hou ook wel van een feestje, dat is in de buurt ook wel bekend, dus dat is helemaal geen probleem', zegt een omwonende. 'Maar het gaat mij om de grootschaligheid. Als je flimpjes ziet van de feesten die ze bij ADM hebben gegeven, dat zijn daar meer dan duizend mensen. Wat voor effect gaat het hebben op onze wijk?'

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de ADM'ers een verklaring moeten tekenen waarin staat dat ze geen evenementen organiseren. Als ze zich daar niet aan houden, mogen ze niet meer op de Slibvelden wonen. Ook zijn mensen die zich tegen een eventuele ontruiming van het ADM-terrein verzetten niet welkom.