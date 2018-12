Ellie Lust: 'Nieuw hart van politie zit op verkeerde plek'

Presentator Ellie Lust heeft flinke kritiek geuit op de reorganisatie van de politie, waarbij de verschillende korpsen opgingen in de nationale politie.

Dat deed ze gisteravond in het televisieprogramma Pauw. 'Voordat de nationale politie ontstond waren er 26 politiekorpsen en die hadden allemaal hun eigen hartslag. Toen de nationale politie ontstond, begrijp me goed, ik ben niet tegen de nationale politie, is dat hart eruit gehaald. Er is een nieuw hart ingekomen en wat mij betreft vertoont dat ritmestoornissen en wat ik erger vind, het zit op de verkeerde plek.'

Lust moest van de politie vertrekken omdat ze geen keuze wilde maken tussen het politiewerk en haar klussen in de televisiewereld. Volgens haar had dat vertrek ook te maken met de omvorming tot de nationale politie en heeft het bij meer politiemensen geleid tot 'individueel verdriet'.

'Het samengevoel is heel erg nodig bij de politie', zei Lust. 'We waren altijd een soort van grote familie bij elkaar, iedereen die bij de politie werkt snapt nu wat ik zeg. Die vorming van de nationale politie heeft het veel individueler gemaakt.'

De ex-woordvoerder heeft een paar weken geleden met korpschef Erik Akerboom gesproken. 'Hij heeft me gebeld en wilde graag gesprek met mij, omdat hij ook geschrokken is van alle commotie in de buitenwereld over mijn vertrek. Ik heb een mooi gesprek gehad, het is een goede vent. Want je zal het maar moeten doen, politiechef zijn van de nationale politie.'

Toch is ze ook kritisch geweest. 'Ik heb gezegd, als je kijkt hoeveel reacties ik heb gehad en ik had die uitgeprint, dan had je aan een kleine paperclip niet genoeg gehad. Hij weet dat wel en maakt zich daar ook zorgen over.' Akerboom zei volgens Lust ook dat ze altijd bij de politie mag terugkeren, maar dat wil Lust in ieder geval op korte termijn niet.

Lust presenteert aanstaande maandag de livefinale van het derde seizoen van het tv-programma Hunted.