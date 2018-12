Wil van Soest (82) doet mee aan provinciale verkiezingen

De leider van de Amsterdamse Partij van de Ouderen, Wil van Soest, gaat meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen in Noord-Holland. Dat doet ze namens '50PLUS/Partij van de Ouderen', een opvallende samenwerking van de twee partijen die in aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen nog campagne tegen elkaar voerden.

De partijen zeggen lering te hebben getrokken uit de vorige verkiezingen. 'Jammer dat Wil en ik elkaar toen nog nauwelijks kenden', zegt 50PLUS-voorman Geert Dales. 'We hebben campagne gevoerd tegen elkaar, terwijl onze idealen dezelfde zijn.'

De leden van zijn partij moeten aankomende zaterdag nog wel stemmen over de samenwerking, maar Dales ziet dat met vertrouwen tegemoet. Gezamenlijk hopen 50PLUS en Partij van de Ouderen drie van de 55 zetels te bemachtigen. Ze willen daarmee een politieke stem geven aan ouderen in de provincie.

Brug over het IJ

Van Soest verwacht daar meer te kunnen bereiken dan in de stad. 'Veel zaken worden vanuit de provincie geregeld en daar willen we invloed op hebben', aldus de 82-jarige kandidaat-lijsttrekker. 'Neem bijvoorbeeld het verschrikkelijke plan voor een brug over het IJ in Amsterdam, daar kunnen we vanuit de provincie nog steviger tegen strijden.'

Bovendien willen de partijen dat Noord-Holland de 'meest senior-vriendelijke provincie van Nederland' wordt. Zo moeten er meer geschikte woningen voor ouderen komen. Ook strijdt 50PLUS/Partij van de Ouderen voor voldoende bankjes en openbare toiletten. 'Noord-Holland moet een paradijs voor ouderen worden', stelt Van Soest.