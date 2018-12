Strafeisen hoger beroep Staatsliedenbuurt uitgesteld

Het Openbaar Ministerie zal aanstaande maandag pas met de strafeisen komen in de Staatsliedenbuurt-zaak.

Dat komt doordat er vandaag een getuige wordt gehoord. De officier van justitie zou in eerste instantie vandaag een requisitoir houden, maar dat is dus uitgesteld.

Het gaat om Mohamed H., die deze week zelf moest voorkomen in een andere zaak waarin hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een moord en een poging daartoe. Hij zei toen dat Benaouf A. hem in de cel heeft verteld dat hij heeft gelogen. A. zou eerder mensen hebben aangewezen die hij niet herkend heeft in de Staatsliedenbuurt.

Inez Weski, de advocaat van verdachte Anouar B., vroeg na de verklaring van H. om hem later als getuige te horen 'in het belang van de waarheidsbevinding'. Weski heeft zelf namelijk altijd gezegd dat B. niet bij de schietpartij in de Staatsliedenbuurt betrokken was en dus niet herkend kan zijn door Benaouf A.

De ongekend gewelddadige schietpartij vond op zaterdagavond 29 december 2012 plaats in de Staatsliedenbuurt. De 21-jarige Saïd el Yazidi en de 28-jarige Youssef Lkhorf werden geliquideerd. Op hun vlucht voor de politie schoten de daders ook op twee motoragenten, die aan de dood ontsnapten.

