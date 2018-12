Minder colleges door landelijk protest in Den Haag

Studenten, hoogleraren en universitair docenten gaan vanmiddag protesteren in Den Haag tegen de volle collegezalen en de hoge werkdruk. Ook de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit (VU) steunen de actie en daarom gaat een aantal colleges mogelijk niet door.

Het protest is georganiseerd door de groep WO in Actie, die al langer strijdt tegen de gevolgen van de bezuinigingen in het hoger onderwijs. 'Er blijven maar bezuinigingen komen. Daarom laten we opnieuw van ons horen en laten we zien dat we solidair aan elkaar zijn', vertelt UvA-hoogleraar en actievoerder Rens Bod. 'Dat is belangrijk, want docenten worden juist steeds vaker tegen elkaar uitgespeeld.'

Eerder organiseerde de groep vooral lokale acties, waar ook studenten en docenten van Amsterdamse universiteiten zich bij aansloten. 'Nu leggen we voor het eerst het werk neer', zegt Bod. 'En dat is echt nodig.'

Tijdig doorgeven

De UvA en de VU steunen de actie op het Malieveld. 'We zijn de laatste om iemand tegen te houden om te gaan', zegt een woordvoerder van de VU. 'De groeiende werkdruk is voor ons een belangrijk onderwerp.'

Toch gaan de colleges in principe door. 'Tenzij de studenten niet komen opdagen of de docent niet aanwezig is. Docenten zijn wel gevraagd om dit tijdig door te geven.'

Geen aanwezigheidsplicht

Op de UvA hebben studenten vandaag geen aanwezigheidsplicht. 'Bovendien kunnen docenten hun colleges verzetten', vult een woordvoerder aan. 'Het bestuur steunt de actie ook en heeft bussen beschikbaar gesteld voor degenen die naar Den Haag af willen reizen.'

Op beide universiteiten gaan de tentamens wel gewoon door. Studenten die toch willen protesteren, kunnen gebruikmaken van de herkansing.