Dam heeft weer een kerstboom: 'Einde van jaar buffelen'

De Dam heeft weer een kerstboom. De 21 meter hoge boom kwam gisteravond per vrachtwagen aan.

De boom komt uit de Belgische Ardennen. Hans van Zurk, boomwerker bij de gemeente, is verantwoordelijk voor de plaatsing. 'Dat is wel een dingetje, maar dat geregel erachter is ook wel een dingetje.'

Vanaf augustus is hij al bezig met het uitzoeken van de kerstboom. 'Heel simplistisch gedacht: het moet een beetje een piramidale vorm hebben. Maar wij kijken ook echt naar de takstand. Is ie vol van takken? Is hij dun vertakt? Want hoe dunner hij vertakt is, hoe makkelijker hij op de auto te krijgen is.'

'Het is de boom van Amsterdam, heel simpel, dat maakt het mooi', legt Van Zurk uit. 'Het is voor ons altijd de kers op de taart. Aan het einde van een heel jaar buffelen met z'n allen. Ja, dat blijft het wel iets heel bijzonders.'