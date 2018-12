Geert Wilders: 'Illegalen gepamperd met managers en geld'

PVV-leider Geert Wilders vindt de manier waarop de stad de 24-uursopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers invult onbegrijpelijk.

Verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink (GroenLinks) liet woensdag weten dat uitgeprocedeerde asielzoekers in de opvang een casemanager krijgen die hen helpt met het 'vormgeven van hun eigen toekomst, in of buiten Nederland'. Ook is er woonbegeleiding en krijgen de ongedocumenteerden leefgeld.

'Onze eigen mensen worden keihard in de kou gezet met een hogere energierekening, ziektekostenpremie, btw en huren. Maar illegalen worden gepamperd met managers en geld', schrijft Wilders vandaag op Twitter. Hij roept op tot een 'politieke revolte'. 'Stem PVV 20 maart'

De gemeente wil in totaal 500 ongedocumenteerden opvangen in locaties die plek bieden aan 50 tot 80 personen. Naar de meeste locaties wordt nog gezocht.