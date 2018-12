Shoppers niet blij met anti-overvalsluizen: 'Voorrangsregelingen nodig'

Na een reeks inbraken op het Sierplein is het tijd voor veiligheidsmaatregelen volgens de gemeente. Om de criminaliteit tegen te gaan zijn er aan een kant van het plein fiets- en scootersluizen geplaatst.

Het plaatsen van gevelcamera's leek afgelopen zomer nog de oplossing om winkelinbraken te voorkomen. Nu heeft het stadsdeel sluizen bij twee ingangen van het winkelcentrum geplaatst. De hekken moeten ervoor zorgen dat criminelen niet snel kunnen vluchten na een overval en dat een roof plegen daardoor minder aantrekkelijk wordt.

Niet iedereen staat positief tegenover de nieuwe oplossing. Veel bezoekers en winkeliers denken dat het geen nut zal hebben. 'Je kan er nog doorheen lopen of er overheen springen. Als je hier niet kan vluchten kan je aan de andere kant weg, want daar is het open gelaten. Daarbij is het ook nog eens aartslelijk.'

Voor bezoekers van het winkelcentrum met een boodschappenkarretje of een scootmobiel, is het een parcours geworden. 'Met een karretje al die bochten door is een heel gedoe', zegt een van de bezoekers. 'Ik vond het fijn toen ik zo rechtdoor kon lopen.'

'Voorrangsregelingen'

Naast dat het onhandig is, veroorzaakt het volgens een winkelier zelfs 'de grootste ruzie'. 'Van de week waren er twee mensen, een met een boodschappenkar en een met een invalidenkar. Die stonden tegen elkaar aan te duwen in die sluis. Je moet er nog voorrangsregelingen rond gaan maken daar.'