25.000 patiënten MC Slotervaart geïnformeerd over nieuwe zorg

Een groot deel van de patiënten van het failliete MC Slotervaart is door middel van een brief op de hoogte gesteld welk ziekenhuis hun zorg gaat overnemen. Het gaat in totaal om 25.000 patiënten.

In de brief staat hoe patiënten een afspraak kunnen maken bij de zorginstelling die hun behandeling overneemt. Op het moment dat de afspraak gemaakt wordt, wordt de patiënt ook gevraagd om toestemming te geven om zijn of haar medisch dossier over te dragen aan de nieuwe zorginstelling.

80.000 dossiers

Het overdragen van die in totaal 80.000 dossiers is in volle gang en gaat nog tot zeker eind januari duren, bevestigde een curator van het voormalige ziekenhuis vorige week al aan AT5. Tussen die 80.000 dossiers zitten ook medische gegevens van patiënten van jaren terug. Die dossiers worden de komende vijftien jaar door de curatoren bewaard.

Alle Bariatrie (behandeling van obesitas) patiënten ontvangen een dezer dagen een brief om een nieuwe afspraak te maken. Hun behandeling zal worden voortgezet in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp.

