Vier horecazaken krijgen waarschuwing na discriminatie aan de deur

Vier horecazaken hebben een waarschuwing gekregen van burgemeester Halsema nadat bleek dat zij bij hun deurbeleid discrimineren. Dat bleek na de inzet van mystery guests door de gemeente.

De burgemeester wil een transparant deurbeleid bij horecagelegenheden om etnisch profileren aan de deur tegengaan. Handhaving van het horeca-discriminatiebeleid werd daarom eerder al aangescherpt. Gelegenheden die vaker betrapt worden op (de schijn van) discriminatie lopen het risico om voor onbepaalde tijd gesloten te worden.

49 horecazaken

In een brief aan de gemeenteraad schrijft Halsema over de resultaten van de controles door mystery guests. Een koppel met een migratie-achtergrond en een koppel zonder migratie-achtergrond gingen eind vorig jaar langs 49 horecazaken in de stad. Zij bezochten kort na elkaar dezelfde horecazaak, om te testen of ze wel of niet binnengelaten werden.

Bij negen zaken werd het stel met een migratie-achtergrond geweigerd en mochten de twee zonder migratie-achtergrond wel naar binnen. Bij twee andere zaken ontstond ook de (schijn van) discriminatie aan de deur. De eigenaren van de elf horecagelegenheden zijn vervolgens uitgenodigd voor een gesprek op de Stopera.

Week sluiting dreigt

In november van dit jaar zijn de elf zaken opnieuw bezocht door mystery guests en gingen er vier opnieuw in de fout met hun deurbeleid. Zij hebben alle vier een bestuurlijke waarschuwing gekregen. Bij een volgende waarschuwing moeten de zaken een week dicht. Ook constateerden controleurs op meerdere momenten dat het deurbeleid bij een drietal zaken niet zichtbaar was.

De stad hanteert een zogenaamd three strikes you're out-beleid. Na drie officiële waarschuwingen moeten horecagelegenheden voor onbepaalde tijd dicht.