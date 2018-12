Baudet en Ollongren mogen verhaal doen bij het gerechtshof

Forum voor Democratie-leider, Thierry Baudet en minister Kajsa Ollongren mogen bij het gerechtshof een mondelinge toelichting komen geven op het beklag dat Baudet tegen Ollongren heeft ingediend.

Baudet deed in februari aangifte tegen de voormalig wethouder van Amsterdam. Volgens Baudet beweerde Ollongren tijdens een lezing dat hij en zijn partijgenoten Nederlanders openlijk zouden discrimineren op basis van rassen. Hij vindt dat de minister daarmee een volksvertegenwoordiger gedemoniseerd heeft.

Brief kwijt

Het Openbaar Ministerie bepaalde eerder dat minister Ollongren geen strafbare feiten had gepleegd en besloot niet tot vervolging over te gaan. Later bleek dat een in augustus ingediende brief van de advocaat van Baudet was zoekgeraakt. Het gerechtshof besloot daarom dat het beklag van Baudet opnieuw bekeken moet worden.

Beide partijen mogen bij het gerechtshof nu hun zegje komen doen. Maar ze zijn daartoe niet verplicht.