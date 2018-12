Twee woningen gesloten na vondst cocaïne en grote hoeveelheid cash

Burgemeester Halsema heeft twee woningen per direct gesloten nadat er drugs werd aangetroffen.

In een woning in de Rombout Hogerbeetsstraat in de Frederik Hendrikbuurt werd ruim 6,5 kilo cocaïne en drie ton aan cash gevonden. Ook lagen er zeven mobiele telefoons en middelen die worden gebruikt voor drugshandel.

Ook in Zuidoost werd een woning dichtgetimmerd. In een huis in de straat Groenhoven werd een halve kilo cocaïne gevonden.

Beide woningen zijn per direct gesloten voor de komende drie maanden.