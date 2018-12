Jong Ajax klopt Almere City: 2-3

In de eerste divisie heeft Jong Ajax vanavond goede zaken gedaan. Uit bij Almere City werd er met 2-3 gewonnen.

Al in de 11e minuut opende Jong Ajax de score. Ryan Gravenberch tikte de bal binnen na een rommelige corner. Zo'n twintig minuten later brak Sierhuis plots door. Hij ging niet voor eigen succes en legde de bal breed op Cerny, die de 0-2 kon binnentikken. Een paar minuten later maakte Stijn Meijer van Almere City de 1-2.

In de tweede helft viel Dennis Johnsen in voor Ché Nunnely. Een mooie steekbal van Carel Eiting wist de Noor prima af te ronden. In de 78e minuut maakte Almere City nog de 2-3, maar daar bleef het bij.

Door de zege in Almere stijgt Jong Ajax naar de achtste plek op de ranglijst.