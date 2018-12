Zangeres Ariana Grande in augustus naar Ziggo Dome

Zangeres Ariana Grande treedt op 23 augustus op in Amsterdam. Dat maakte ze vanavond bekend in een video op Twitter, waarin ze haar tourschema voor Europa aankondigt.

Op 23 augustus zal de 25-jarige zangeres haar stem laten klinken in de Ziggo Dome. Haar bezoek aan Amsterdam is onderdeel van haar Europese tour, die in augustus begint en in oktober eindigt. In de concertreeks staat ze ook op podia in onder andere Groot-Brittannië, Tsjechië en in Scandinavische landen.

De eerste grote hit van Grande in Nederland was Problem, uit 2014. In 2017 was er een aanslag na haar concert in het Engelse Manchester, waarbij 22 slachtoffers vielen. De bekendmaking van haar komende Europese tourschema volgde snel op de lancering van de nieuwe single Imagine, die eerder vandaag uitgebracht werd.

Voor fans is het nog even wachten, want het is nog niet bekend wanneer de eerste kaarten in de verkoop gaan.