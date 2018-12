Bestelbus in Geuzenveld-Slotermeer brandt volledig uit

Een bestelbus die geparkeerd stond in de Top Naeffstraat in Geuzenveld-Slotermeer is vannacht rond 02:45 volledig uitgebrand. Er is vermoedelijk sprake van brandstichting.

Beelden Martin Damen

Buurtbewoners werden opgeschrikt door twee harde knallen en zagen het bestelbusje vervolgens in brand staan. De brandweer kwam snel ter plaatse, maar kon niet meer voorkomen dat het busje volledig uitbrandde.

Door de brand liep ook een personenauto, die voor het bestelbusje geparkeerd stond, forse brandschade op. Op het trottoir werd platgebrand plastic gevonden, vermoedelijk een jerrycan.

De politie heeft het busje niet in beslag genomen voor verder sporenonderzoek.