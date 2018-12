Auto slaat over de kop bij Bos en Lommerplein

Door een aanrijding bij het Bos en Lommerplein is een auto op z'n kop beland. De politie roept getuigen op zich te melden.

Dat meldt een getuige die de plek passeerde aan AT5. Het ongeluk gebeurde rond 08.15 uur. Door de klap is de auto meerdere malen over de kop geslagen en op zijn dak beland. Wat de oorzaak van het ongeval is en of er gewonden zijn gevallen, is nog niet bekend.

De politie laat inmiddels op Facebook weten op zoek te zijn naar getuigen van de aanrijding die hier meer over kunnen vertellen. Contact opnemen kan via 0900 8844, met dit registratienummer: 2018255573.

Tram 7 moest een aangepaste route volgen door het ongeluk. Inmiddels rijdt de lijn weer de gebruikelijke route.