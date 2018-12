Man aangehouden om middelvinger naar agenten

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een man aangehouden omdat deze zijn middelvinger opstak naar agenten.

Dat gebeurde in de Spaarndammerbuurt. Waarom de man het nodig vond om zijn vinger op te steken naar de agenten is onduidelijk, maar het leverde hem wel een arrestatie op. 'Het is al vele jaren een feit dat het opsteken van een middelvinger naar de politie een belediging is', schrijft de politie op Facebook.

Onder het bericht zijn opvallende reacties geplaatst. Meerdere mensen suggereren dat de agenten de vinger van de verdachte hadden moeten breken. Toch is er ook iemand die de aanhouding nogal overdreven vindt.