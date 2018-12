Transfertarget Magallán lijkt dan toch echt op weg naar Ajax

Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat de eerste onderhandelingen met Boca Juniors over Lisandro Magallán plaatsvonden, maar de verdediger lijkt nu dan toch echt op korte termijn speler van Ajax te worden. De Argentijnse topclub accepteerde een bod van 8 miljoen euro, waar nog een miljoen aan bonussen bij kan komen.

Dat meldt De Telegraaf. Zowel in de winterstop van het vorige seizoen als afgelopen zomer had Ajax al interesse om de nu 25-jarige Argentijn over te nemen. Enkele keren leek een overgang zo goed als rond te zijn en Magallán werd eind mei zelfs al medisch gekeurd in Amsterdam.

Lees ook: 'Ajax doet weer miljoenenbod op Magallán'

Desondanks bleef een transfer keer op keer uit. Maar nu lijkt Magallán dan toch aan de selectie te worden toegevoegd. Na het akkoord over de transfersom scheidt enkel het papierwerk Magallán nog van een overstap.

Champions League

De Telegraaf meldt dat het de bedoeling is dat Magallán direct na de winterstop in Amsterdam aansluit en al meegaat met het trainingskamp naar Florida, begin januari. Bij een definitieve overgang is de Argentijn bovendien speelgerechtigd voor het vervolg van Ajax in de Champions League.

Voordeel daarbij is dat de Argentijn ook over een Italiaans paspoort beschikt. Het is daardoor makkelijker om een werkvergunning te verkijgen. Afgelopen weekend speelde Magallán nog de hele tweede finalewedstrijd van de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League. Magallán en zijn club Boca verloren met 3-1 van aartsrivaal River Plate.