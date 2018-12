'Misstanden bij online supermarkt Picnic'

Er schijnt nogal wat mis te zijn in de distributiecentra van online supermarkt Picnic. Bij de razend populaire bezorgdienst is 'de werkomgeving onveilig, de werkdruk te hoog en de beloning ondermaats'.

Dat onthult Trouw vandaag. Picnic is sinds dit jaar actief in de stad en erg in trek. Amsterdammers staan op wachtlijsten om gebruik te kunnen maken van de boodschappenthuisbezorgers. De online supermarkt zou voordeliger zijn dan concurrenten en rekent geen bezorgkosten. Bovendien maakt Picnic gebruik van elektrische wagentjes.

De goedkope prijzen kennen dus een keerzijde, is te lezen in Trouw. 'Wij begrijpen hoe het komt dat Picnic gratis kan bezorgen', zegt Marianne Jekkers van de FNV in de krant. 'Ze betalen te weinig loon, laten mensen keihard werken en investeren niet in een veilige werkomgeving.'

Kneuzingen

Met name de veiligheid in de distributiecentra zou niet in orde zijn. Medewerkers lopen kneuzingen op en moeten te zware kratten tillen, zegt het FNV. Nooduitgangen zijn geblokkeerd en door de hitte vallen medewerkers flauw. De werkdruk zou te hoog zijn en de beloning te mager in vergelijking met andere supermarkten. Het verloop zou daarom hoog zijn.

'Wij zijn een hardgroeiend bedrijf en uiteraard gaat er bij ons ook soms iets fout', reageert Picnic in de krant. 'Dit herstellen we echter snel en we verbeteren processen continu.'